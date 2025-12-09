日本初「荷物専用新幹線」来年3月デビューJR東日本は2025年12月9日、日本初の荷物専用新幹線の運行を2026年3月23日から開始すると発表し、外観イメージと改造中の車内の写真を公表しました。【画像】座席が無い！これが改造中の「荷物専用新幹線」車内です（改造前との比較も）荷物新幹線は、山形新幹線「つばさ」で使用していたE3系車両を改造。座席などを撤去し床面をフラット化し、JR東日本が現在実施している、新幹線で荷