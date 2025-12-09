衝撃は「10m上から力士が落下」するのと一緒航空需要の回復とともに、飛行機に鳥が衝突する「バードストライク」が急増しています。【鳥公害に悩まされた結果…】半世紀前の羽田空港で見られた衝撃の写真2023年の日本国内における発生件数は1687件に達し、過去最多を更新しました。これは単純計算で1日当たり4.62件になります。特に羽田空港での発生が圧倒的に多く、渡り鳥が移動する7月から11月にかけてがピークとなります