Jリーグは12月９日、2025Jリーグ優秀選手賞の受賞選手36名を発表した。同賞はJ１全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定。柏レイソル、サンフレッチェ広島からは最多の６名が選出され、９シーズンぶり９度目のJ１優勝を果たした鹿島アントラーズからは５人が選ばれた。なお、11日に開催されるJリーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」と「ベストイレブン」は、この優秀選手賞の受賞者から選ばれる。