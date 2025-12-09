新宿駅を利用している人に朗報！2025年12月9日から、NEWoMan新宿のエキナカに「PEANUTS Cafe NEWSSTAND 2nd」が期間限定オープン。昨年好評だった“スヌーピーの新聞スタンド”が、さらにパワーアップして帰ってきた。改札内なので、仕事帰りにサクッと立ち寄れるのがうれしい。【画像】新聞を読むスヌーピーがかわいい！限定グッズをチェック新聞を読むスヌーピーがモチーフのキーアート昨年に続き今年のテーマも、海外の街角にあ