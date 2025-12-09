プロ野球人の社会貢献活動を表彰する「ゴールデンスピリット賞」の第26回表彰式が9日に都内のホテルで行われ、受賞した阪神・近本光司外野手（31）が出席した。近本は入団2年目から、地元・兵庫県淡路市在住者を年間240人招待する“近本シート”を継続。オフには淡路島や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の子どもたちを対象にした野球教室を行うなど、スポーツ振興活動に力を注いできた。24年には自ら理事を務める、一般社団