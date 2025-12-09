来年1月に行われる大学入学共通テストの志願者数の確定値が発表されました。今回は49万6237人が受験する予定です。2026年1月17日、18日に行われる大学入学共通テストの出願は、今回から各受験生がオンライン上の専用サイトから受験科目や受験料の支払い方法などを登録する形に変わりました。出願は9月16日から10月3日まで行われ、志願者数（確定値）は49万6237人で前年より1066人増加しました。内訳では来年春に高等学校などを卒業