ラノ・コルティナ五輪世界最終予選、フィリピン９−７日本」（８日、ケロウナ）１次リーグが行われ、日本代表のＳＣ軽井沢クラブがフィリピンに競り負けた。日本は後攻の第２エンドで１点をスチールされると、続く第３エンドには一挙３点をスチールされて０−４の劣勢に立たされた。第４エンドに３点を奪い返して１点差に迫ったが、再び第６エンドに２失点した。それでも第７、８エンドで連続して２得点し一時は７−６と逆転