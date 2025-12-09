大坂なおみ＝10月テニスの四大大会第1戦、全豪オープン（来年1月開幕・メルボルン）の主催者は9日、シングルスの出場選手を発表し、女子で過去2度優勝の世界ランキング16位、大坂なおみ（フリー）が名を連ねた。内島萌夏（安藤証券）や男子の望月慎太郎（木下グループ）もエントリーした。錦織圭（ユニクロ）は予選に出場する意向を示している。（共同）