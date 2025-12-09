◇米女子ゴルフツアー最終予選会第4日（2025年12月8日アラバマ州マグノリアグローブ・クロッシングC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643、パー71）大会は悪天候の影響で90ホールから72ホールに短縮されており、第3ラウンドの残りを消化後、最終ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドとなった。9日に最終ラウンドの残りを行い、25位タイまでが来季の出場資格を得る。桜井心那（21＝ニトリ）は通算7アンダーの6