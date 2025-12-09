イスラエル当局がUNRWA施設に押し入り、国連旗をイスラエル国旗に取り換えたという/Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Imagesエルサレム（CNN）イスラエル当局が8日、占領下の東エルサレムにある国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の施設に踏み込んだ。UNRWAのフィリップ・ラザリーニ事務局長がX（旧ツイッター）に投稿した。イスラエル当局は当該施設の国連旗を降ろし、イスラエル国旗を掲揚したという。ラザリーニ氏は、イ