ローソンは12月9日より、「ご褒美グルメフェア」を開催。いくらや海老などを使ったいつもよりちょっと贅沢な6品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「鮭いくら弁当」「鮭いくら弁当」は、紅鮭と焼鮭ほぐしに、いくら醤油漬を組み合わせた贅沢なお弁当。価格は538円。ローソン「具!おにぎり まるで海老天丼」「具!おにぎり まるで海老天丼」は、尾つき海老天が2尾も入った満足感のあるおにぎり。甘酢生姜で味変も楽し