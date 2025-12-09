金満補強にも関わらずポストシーズン進出を逃したメッツのカルロス・メンドーサ家督が「内紛騒動」を否定した。８日（日本時間９日）、米「ニューヨークポスト」紙は「カルロス・メンドーサはメッツのロッカールームに問題があったとは思っていない」との記事を配信した。フロリダ州オーランドで開催中のウインターミーティングで会見に臨んだ指揮官は「僕らのクラブハウスはプロフェッショナルだった。選手たちは互いに敬意