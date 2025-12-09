ボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、イ・ミヌ（46）が第2子となる娘を抱いた。【画像】イ・ミヌ、婚約者の“連れ子”の法的な父親に12月9日、イ・ミヌの所属事務所関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「イ・ミヌが昨日（8日）に第2子をもうけたのは事実」とし、「近いうちにSNSを通じて本人が直接知らせる予定だ」と伝えた。実際にイ・ミヌは同日、自身のインスタグラムに「大切な子どもに、健康な状態で出会うことが