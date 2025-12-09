牛丼チェーン「すき家」が12月9日、「ローストビーフ丼」(並盛･税込890円)の販売を再開した。「ローストビーフ丼」は11月11日に発売されたすき家の新商品。販売が開始されると、SNSなどで話題を集め、想定を上回る人気に。全国的な品薄状態になり、11月24日には販売を休止した。12月9日から販売を再開したが、12月中旬には終売する予定だと発表されている。また、食材が無くなった店舗より順次、販売を終了する。〈「ローストビー