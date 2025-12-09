Alphabet傘下の自動運転車開発企業であるWaymoのロボタクシーは、アメリカの複数の州で運用されており、2026年にはより多くの州や国への拡大を予定しています。そんなWaymoのロボタクシーが停車中のスクールバスを追い越す動きの際に交通安全法規を順守していなかったと報告され、規制当局によって調査が実施された結果、問題を認めて自主的にソフトウェアリコールすることをWaymoの関係者が明らかにしました。Waymo to issue reca