ヤクルトの岩田幸宏外野手が９日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１０００万円から１７００万円増の２７００万円でサインした。（金額は推定）プロ４年目の今季はキャリアハイとなる１２６試合に出場。中堅手としてレギュラーをつかみ、打率２割６分６厘、１３打点の成績を残した。岩田は「監督、コーチはじめ首脳陣が我慢強く使ってくれたおかげ」と控えめに振り返った。球団には、夏場の着替え用ユニホー