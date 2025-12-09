結成２０周年を迎えたＡＫＢ４８。２０周年を記念した公演が行われ、不参加だった元人気メンバーに注目が集まった。７日に日本武道館でフィナーレを迎えたコンサート。節目を盛大に祝うべく現役メンバー４８人のほか３５人のＯＧも集結し、参加者がＳＮＳで思い出ショットを続々とアップしている。同期の集合ショットを投稿するＯＧも。３期生でＪＫＴ４８でも活躍した仲川遥香は、自身のインスタグラムを更新し「ＡＫＢ４８