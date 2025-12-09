プロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞社制定「第２６回ゴールデンスピリット賞」を受賞した阪神・近本光司外野手が９日、東京・虎ノ門のジ・オークラ東京で行われた表彰式に出席した。近本は「以前、（２１年に）矢野前監督が受賞された際に、僕もこの賞を取ることができるような人になりたい、と思っていました。多くの子どもたちと関わる中で、地域のために、教育のために、これからの未来の社会のために、プロ野球選