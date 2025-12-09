より長く、より快適にトヨタは2025年10月9日、フル電動SUV「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」の一部改良モデルを発売しました。その中で上位グレードとなる「Z」の4WDモデルを詳しく見ていきましょう。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「5人乗り“四駆”SUV」です！（60枚）bZ4Xは、2022年5月に発売されたトヨタ初となるBEV（バッテリー電気自動車）専用車。近年のトヨタ車の象徴といえる「ハンマーヘッド」を採