お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（35）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」のファイナリストになったことについて言及した。真空ジェシカは5年連続の決勝進出。祝福してほしいのが本音だが「（決勝に）行けば行くほど、“行くの当たり前でしょ”とか思われて。行けば行くほど、凄み増していかない？本来は。でもどんどん祝いの声は減っていく