防災士で気象予報士の片平敦氏が9日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に出演。前日8日深夜に発生した青森県東方沖を震源とする地震について語った。8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6強、マグニチュード（M）7・5の地震があり、各地に津波が到達。気象庁と内閣府は、巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。後発地震注意情報が発令されてい