日本維新の会の青島健太参院議員日本維新の会の青島健太参院議員（比例、当選1回）の資金管理団体が2024年、キャバクラやガールズバーに計11万7400円を政治資金から支出していたことが9日、政治資金収支報告書で分かった。青島氏の事務所によると、秘書が支援者らと訪れ、青島氏は同席していない。事務所は「もともと政治資金から支出するつもりはなかったが、誤って記載してしまった」と釈明。不適切だったとして8日付で収支