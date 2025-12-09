現在公開中の話題の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務める俳優松谷鷹也（31）が、9日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。高校時代にドジャース大谷翔平投手（31）と東北大会で対戦したことを明かした。松谷は学法福島時代に花巻東の大谷とプレーしたといい「僕がバッターボックスに立ったんですけど。低めのボール球だと思って余裕で見送ったんですよ。そうしたら審判が『ストライク』