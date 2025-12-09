12月7日に27歳の誕生日を迎えた臼井麗香が自身のインスタグラムを更新。「沢山のお祝いメッセージをありがとうございます」という感謝の気持ちを、青いミニスカウェア姿で綺麗に咲きそろった花を背景に優しく微笑む写真とともに投稿した。【ランキング】臼井麗香もランクイン！ オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ続けて「プロゴルファーとして、目標に向かって戦い続けて行く中で 応援して下さる方々や家族にいつも助け