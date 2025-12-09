「全英オープン」を主催するR＆Aは8日、2028年の全英オープン、「ISPSハンダシニアオープン」（全英シニア）、「AIG女子オープン」（全英）の3大会の日程を発表。夏季オリンピックのロサンゼルス大会との日程を考慮し、8月に行うことを発表した。全英オープンが8月に行われるのは、1893年以来となる。【写真】全英女子で初優勝を果たした山下美夢有第156回を迎える全英オープンは8月3?6日に開催。ISPSハンダシニアオープンは8月10?