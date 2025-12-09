小祝さくらが7日、神奈川県横浜市のゴルフ5フラッグシップストア トレッサ横浜店で行われた、ウエアを契約するルコックスポルティフのイベントに登場した。左手首の手術後としては初めての公の場。4カ月ぶりに前に姿を見せ、ファンを喜ばせた。【写真】小祝さくらがドレスアップしましたイベントでは小祝に関する〇×クイズが実施された。ファンならだれでも知っている常識問題から、ちょっとマニアックすぎる問題までがズラリ。小