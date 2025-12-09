きのう夜、青森県で最大震度6強を観測した地震について、政府の地震調査委員会が臨時の会合を行っています。青森県東方沖では、きのう午後11時15分ごろ、マグニチュード7.5、最大震度6強の地震が発生して以降、きょう午後3時までに震度1以上を観測した地震があわせて16回発生しています。政府の地震調査委員会は、さきほど午後3時から臨時の会合を開き、この地震が新たな巨大地震につながるおそれなどについて議論しています。松本