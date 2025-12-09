俳優の吉瀬美智子さんが、自身のインスタグラムを更新。友人との優雅なドライブの様子を公開しました。 【写真を見る】【 吉瀬美智子 】オープンカーで友人とドライブ「お天気良く、気分良く、満喫〜」投稿写真にファン反響「オーラが強い」「オシャレで素敵」吉瀬さんは、「お天気良く、気分良く、満喫〜」とコメントし、一枚の写真を投稿しました。投稿されたのは、オープンカーの助手席に座る吉瀬さんの姿をとらえ