アニメ『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（公開中）のパンフレットより、虎杖悠仁役の榎木淳弥、伏黒恵役の内田雄馬の対談インタビューが一部公開された。【場面カット】表情が物語る…伏黒恵と対峙する虎杖悠仁『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月に