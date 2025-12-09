ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】Fカップボディさく裂！和風グラビアを披露した葵成美自身の提案により、初めてとなる和風グラビアを披露。「今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです」と語る通り、可憐な浴衣姿とFカップのプロポーションは必見だ。同誌には、水瀬陽菜乃、木村夢叶、シャルロット・日比谷萌甘、南みゆ