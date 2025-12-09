■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選日本7ー9フィリピン（日本時間9日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個2大会ぶりの五輪出場を目指す男子日本代表（世界ランク10位）はフィリピン（同38位）に7ー9で敗れ、3勝2敗。世界ランキング38位のフィリピン代表はスイス（同4位）代表として世界選手権にも出場経験のあるフィスター兄弟が在籍。第1