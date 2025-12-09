ピアニストで芸人のサトミ・アントワネットが8日放送のテレビ東京「訴えたいオンナたち」（月曜深夜0・30）に出演。ヨーロッパの恋愛事情を語った。この番組は恋の悩みを最新AIに相談し、勝訴確率を調べてもらう番組で“アレン様”ことタレント・アレンと終わりコンビ・紅しょうががMCを務めている。ゲストとして出演したサトミ・アントワネットはオーストリアの音大を卒業後、現地でピアノ講師を務めるなど「10年間、ヨーロ