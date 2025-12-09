歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。生放送の後、衣装のまま帰っていた理由を明かした。MCのハライチ澤部佑（39）は、10代のころ近藤の付き人をしていた俳優の中村繁之（58）に「男がほれるかっこよさがあるんですかね？」と、近藤について尋ねた。中村は「たまにね、生放送が終わって、衣装のまま帰ってくる時があるんですよ。生放送のテンションが上がった状態で、衣装も今