令和のほったらかし革命「ワンプレートせいろ」 クックパッドが発表した『食トレンド大賞2025』で1位に選ばれたのが、注目の調理法「ワンプレートせいろ」です。食材を並べて蒸すだけで同時調理ができ、そのまま食卓へ出せる手軽さが支持されています。ヘルシーなのに満足感もあり、“ほったらかしごちそう”として忙しい毎日に役立ちます。 このワンプレートせいろは、12月9日放送『めざましテレビ』の「リポーターやってくだ