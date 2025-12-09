お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）が9日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。イジられ芸への本音をこぼした。テレビに引っ張りだこのタイムマシーン3号。関太は「ここにきて山本がイジられ出して、急に過酷なことやったりしています。ボロボロの山本よく見ます」と明かした。山本はスタッフからもイジられるようになったといい、「僕的には納得はいってないんで