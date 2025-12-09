ABCラジオ『ウラのウラまで浦川です』（月〜木後3：00）の番組5周年を記念した特別チャーターツアー企画「徳を積むツアー」が6日に開催され、浦川泰幸アナウンサー、杉本彩が登場した。【全身ショット】杉本彩のCA姿機内サービスの様子もJ-AIR協力のもと、出雲大社・富士山・伊勢神宮を上空から参拝するという、通常にはない特別ルートが実現。当日は青空が広がり、まさにフライト日和とも言える快晴となった。飛行機搭乗