サンミュージックに所属するモデルで俳優の林芽亜里（２０）と松田実桜（２０）が９日、東京・須賀神社で行われた「成人祈願＆晴れ着撮影会」にお笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」のリッキーで、２０２３年に社長に就任した岡博之氏（６７）と出席した。林は「美」の総合プロデュース企業・ジョイフル恵利に特別に作ってもらった白のガーベラ、マーガレット柄の着物を着て登場。「私にとってもすごく思い入れの一着になりま