女子ゴルフの今季年間女王の佐久間朱莉（22＝大東建託）が師匠のジャンボ尾崎にメジャー初制覇を誓った。佐久間は9日、東京都内で行われたピンゴルフのファン感謝デーに参加し、終了後取材に応じ、最終戦ツアー選手権リコー杯後の2日に、ジュニア時代から指導を受ける男子ツアー94勝の尾崎将司に年間女王獲得を報告したことを明かした。「年間女王を獲ることができましたと報告に行ったんですけど、“今年はよく頑張ったな”と