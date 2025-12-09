ドジャースからＦＡとなったキケ・ヘルナンデスと妻マリアナさんが９日（日本時間）、互いにＳＮＳを更新。結婚７周年を祝い、思いをつづった。第２子妊娠中。大きくなったお腹に手を添え、ピンクシャンパンゴールドの美しいドレスに身を包み、キケが優しく手で支える２ショットをアップ。キケは「人生最高の７年間！愛してるよ」とインスタグラムに投稿。これにマリアナ夫人が「最高の夫♥愛してるぅ〜〜〜」とラブラブ