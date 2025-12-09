（台北中央社）8日午後7時24分ごろ、東部・花蓮県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは24.5キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.7。同県や中部・南投県で最大震度4を観測した。同署地震観測センターは地震発生から3日間はM5〜5.5の余震が起きる可能性があるとして注意を呼びかけている。同センターの呉健富主任は地震後の記者会見で、今回の地震はごく浅い場所で起きており、フィ