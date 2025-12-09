移籍後初ゴールは、圧巻のスーパーゴールだった。現地12月８日に開催されたセリエA第14節で、ミランはアウェーでトリノと対戦した。 この試合で反撃の狼煙をあげたのが、今季にマルセイユから加入した新戦力のアドリアン・ラビオだ。０−２で迎えた24分、右サイドのフィカヨ・トモリから敵陣中央でパスを受けたラビオは、迷わず左足を一閃。距離にして約25メートル。強烈な無回転のシュートでゴールネットを揺さぶった