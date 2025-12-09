サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の人気CMシリーズ、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の20年後を実写化した「プレモル子ちゃん」。その最新作となる第6弾「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇が、12月15日より全国で順次オンエアされます。プレミアムなまるちゃん役の広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役の伊藤沙莉さん、そしてプレミアムな花輪クン役のオダギリジョーさんが、ニューヨークで繰り広げる大人な（？）