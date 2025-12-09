陸上男子100メートルで9秒83のアジア記録を持つ中国の蘇炳添（スー・ビンティエン）（36）が9日、自身の微博（ウェイボー）を更新し、現役引退を正式に表明した。蘇は、2004年12月に15歳で両親の元を離れてからの21年間を振り返った上で、9秒83のアジア記録について「単なる数字ではなく、自分とチームにとっての勲章であり、一切皆有可能（すべては可能である）を証明できた」と記した。また、夢の舞台を与えてくれた祖国、中国陸