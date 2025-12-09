中国政府が12月8日に発表した貿易統計によると、今年1〜11月の中国の物品貿易総額は前年同期比3．6％増の41兆2100億元（約906兆6200億円）に達した。貿易という窓を通すと、中国経済の「安定」「前進」「強靭（きょうじん）」という三つの鮮明な特性を容易に見て取れる。風が強く波が高い中、中国経済の「安定」は外部に深い印象を残した。1〜11月の中国による東南アジア諸国連合（ASEAN）、欧州連合（EU）、アフリカ、中南米など