政府による特定秘密保護法の運用基準の改定案が判明した。重要物資や先端技術のサプライチェーン（供給網）情報など、経済安全保障に関する機密性の高い情報を「特定秘密」に指定して保全を徹底することが柱となる。国家公務員らに情報漏えいの恐れがないかどうかを調べる「適性評価」の効果的な実施策なども盛り込む。運用基準は、同法施行の２０１４年１２月から約５年ごとに改定することになっている。今回は２０年６月に続