卓球混合団体ワールドカップ中国・成都で行われた卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）で、日本は準優勝に終わった。大会中に問題となったのが、張本智和（トヨタ自動車）に飛んだ中国ファンからの激しいブーイング。大会後、本人が語ったコメント内容が話題を呼び、現地メディアが脚光を当てた。日本は7日の決勝で中国に1-8で敗れた。試合後インタビューで今大会を振り返った張本は「いろんなことがあった。全てノーサイドで