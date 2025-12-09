先日、Android端末の画面をキャプチャして銀行情報を盗むマルウェア「Sturnus」についてお伝えしました。それに続き、Android端末をリモートで乗っ取り、銀行アプリ上で直接送金詐欺を行う新たなマルウェア「Albiriox」が報告されています。 ↑銀行アプリが狙われている。 これはオンライン詐欺防止企業・Cleafyの研究者たちが発見。Sturnusと同様に、感染したAPK（Androidアプリ配布パッケージ）やダミーアプリを経由して配