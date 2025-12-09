『にこたま』（C）渡辺ペコ／講談社／フジテレビ フジテレビが運営する動画配信サービスFODとPrime Videoで、12月26日20時より配信開始するFODオリジナルドラマ『にこたま』。キービジュアルと追加キャストを解禁した。また、本作の主題歌は、くるり「oh my baby」に決定した。FODオリジナルドラマ『にこたま』は、渡辺ペコ原作の同名作コミックを実写ドラマ化した作品。2009年に連載が開始され、恋愛観、結婚観、