AI・ロボットの開発を手掛けるタケロボは、学生一人ひとりの面接力を高め、大学の就職実績向上を支援する新ソリューション「就職面接トレーニングAIシステム」を製品化し、提供を開始しました。AIによる模擬面接とフィードバック機能を備え、大学ごとのオリジナルシナリオにも対応した、実践的な就職支援ツールです。 タケロボ「就職面接トレーニングAIシステム」 サービス紹介ページ：https://www.takerobo.co.jp