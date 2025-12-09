京都・宇治にお店を構える伊藤久右衛門は、各茶房にて季節限定メニュー「抹茶チョコレートパフェ」の提供を、2025年12月9日(火)より開始します。年内最後となる季節限定パフェとして、濃厚な宇治抹茶と濃密なダークチョコレートの共演を楽しめる一品が登場しました。 伊藤久右衛門「抹茶チョコレートパフェ」 提供期間：2025年12月9日(火)より提供開始取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店価格：・単品